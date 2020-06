Governo de SP vai receber propostas de inovação e tecnologia para combater covid-19

Marcelo Chello/Estadão Conteúdo Doria também anunciou a chegada de mais 650 respiradores, dessa vez vindos da Turquia



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda-feira (15) o Ideiagov, programa de inovação e tecnologia para combate à Covid-19.

As inscrições de ideias serão recebidas a partir de hoje até o dia 31 de julho, de forma gratuita, através do site. Elas podem ser feitas por empresas, pesquisadores e entidades.

Serão dois modelos possíveis: Desafios do Governo ou Ofertas Tecnológicas do Mercado. Os projetos vencedores vão receber linhas de financiamento e contratações de produto pelo Governo de São Paulo.

“Desde o início da pandemia estamos atuando em várias frentes, sempre embasados na ciência, por dados e evidências. A tecnologia e inovação são pilares fundamentais desse processo e o Ideagov reforça esse compromisso do governo do estado com ciência, tecnologia e inovações no combate ao coronavírus”, disse Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do estado.

Números atualizados da Covid-19 no estado

De acordo com o secretário de Saúde do estado, José Henrique Germann, São Paulo tem nesta segunda 181.460 casos confirmados de Covid-19 e 10.767 mortes pela doença.

Segundo os dados do governo, a taxa de ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva no estado está em 70,8% e na Grande São Paulo, 77,8%. São 5.309 pacientes internados em UTI e 8.018 em enfermarias. Desde o início da pandemia, o estado soma mais de 33 mil altas de pacientes recuperados da Covid-19.

Novos respiradores

Doria também anunciou a chegada de mais 650 respiradores, dessa vez vindos da Turquia. Ao todo, 2.360 respiradores foram recebidos e distribuídos na rede pública estadual e municipal. Já são 7.610 leitos de UTI ativados exclusivamente para combate à doença causada pelo novo coronavírus.