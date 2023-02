Governo do Pará confirma caso de ‘vaca louca’ e diz que caso é atípico

Segundo o Ministério da Agricultura, medidas sanitárias foram tomadas para conter um possível avanço

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepara) confirmou o caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina, também conhecida como Doença da Vaca Louca, no Pará. O caso foi confirmado pela Agência nesta quarta-feira, 22. Segundo Adepara, o caso aconteceu na cidade de Marabá, no Sudeste do Estado, mas se trata de uma “forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza” e que, por isso, não tem risco de disseminação ao restante do rebanho e aos seres humanos. “Para confirmar esta situação de isolamento e controle, amostras foram enviadas para laboratório no Canadá para tipificação do agente, se clássica ou atípica”, completou a Adepara. Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) disse estar adotando medidas necessárias, incluindo o abate do animal infectado, que também teve sua carcaça queimada. O Mapa informou ainda que, seguindo protocolo sanitário, as exportações para a China serão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira, 23, e que o diálogo com as autoridades para um entendimento está sendo realizado.