Governo do Paraguai envia 25 presos brasileiros para o Brasil

O governo do Paraguai encaminhou 25 brasileiros que estavam presos em penitenciárias paraguaias para cumprir pena no Brasil. Os homens também eram procurados pela Justiça brasileira, acusados de crimes como homicídio, tráfico de drogas e associação criminosa. A maioria tem ligação com o Comando Vermelho (CV) e com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os detentos, com sacos pretos cobrindo a cabeça, foram entregues pela Polícia Nacional do Paraguai à Polícia Federal brasileira, durante a Operação Joapy, como foi apelidada pelos paraguaios, em dois pontos da divisa entre os dois países nesta quinta-feira (4). Dos 25 detentos, 16 foram entregues pelas autoridades paraguaias em Foz do Iguaçu (PR). Os outros nove chegaram via Ponta Porã (MS).

Para receber os presos entregues em Foz do Iguaçu, a PF realizou uma grande operação no lado brasileiro da Ponte Internacional da Amizade, situada na fronteira entre os dois países, causando congestionamento. O fluxo de veículos e pedestres na ponte foi interrompido para permitir a chegada do comboio das forças de segurança do Paraguai ao lado brasileiro. Eles serão encaminhados para cumprimento de penas em diversos estados brasileiros.