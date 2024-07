Governo encerra centro de emergência contra dengue

Somente no ano de 2024 foram registrados 4.396 mortes pela doença; centro esteve ativo por 142 dias

Somente estado de São Paulo registrou mais de 500 mortes pela doença



O Ministério da Saúde encerrou as atividades doCentro de Operações de Emergência em Saúde Pública para Dengue e outras Arboviroses (COE). A decisão foi tomada em meio a uma tendência de queda no número de casos e óbitos pela doença, além da chegada de temperaturas mais amenas, que costumam reduzir a incidência da dengue no Brasil. O centro esteve ativo por 142 dias, desde sua instalação em fevereiro deste ano, e foi desativado na última quarta-feira, 3 de julho. Apesar do encerramento do centro, a observação da doença continuará por meio da Sala Nacional de Arboviroses, que opera durante todo o ano monitorando doenças como a dengue. O Ministério da Saúde já está planejando estratégias para o combate a outras doenças e para a dengue em 2025. A medida visa acalmar o cenário atual e preparar novas abordagens para o futuro. Mesmo com a expectativa de melhora, o Brasil ainda enfrenta um número significativo de casos e óbitos por dengue. Entre março e maio, houve uma explosão de casos, e até agora, em 2024, foram registrados 6.245.967 casos prováveis da doença e 4.396 mortes. A situação ainda requer atenção, apesar da redução na incidência com a mudança de estação.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini