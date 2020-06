‘Esse governo tem claramente aspectos fascistas’, diz Carlos Zarattini

Jovem Pan O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) deu entrevista à Jovem Pan neste domingo (14)



O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) afirmou, em entrevista à Jovem Pan neste domingo (14), que o governo de Jair Bolsonaro tem “aspectos fascistas”.

“O governo busca limitar a democracia e várias regras da nossa Constituição. Esse governo tem claramente aspectos fascistas”, disse Zarattini. “É um governo com características repressivas contra qualquer oposição”, continuou.

O parlamentar lembrou de uma manifestação, em maio, de um grupo bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. O protesto pedia, entre outras coisas, o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF), e teve a participação do presidente Bolsonaro. “O presidente da República, ao participar da manifestação, endossou [os pedidos]”, disse.

Ainda na entrevista, Zarattini afirmou que os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, que entram na terceira semana neste domingo, mostram uma insatisfação com o governo que já havia sido capturada por pesquisas de opinião.

“Faltava manifestação de rua para demonstrar que o povo não está satisfeito com a forma como o governo enfrentou a pandemia e com a forma que está enfrentando a crise econômica”, explicou o parlamentar. “O governo não dá nenhuma perspectiva para a solução desse problema”, disse sobre a economia.

O petista acredita que esse é só o começo de um movimento contra Bolsonaro, que ainda está pequeno por causa da pandemia da Covid-19. “Essa decepção [com o governo] começa a ganhar as ruas e, na minha opinião, vai crescer.”