Governo Federal abre crédito extraordinário de R$ 4,4 bi para Saúde

Antonio Carlos Mafalda/Estadão Conteúdo Verbas serão destinadas para o enfrentamento da pandemia



O Governo Federal abriu crédito extraordinário no valor de R$ 4,482 bilhões em favor do Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia no Brasil. O valor foi liberado por meio da Medida Provisória 976, editada em edição-extra do Diário Oficial nesta quinta-feira, 4.

Segundo o texto, do total, R$ 4,446 bilhões serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para ações de enfrentamento da emergência em saúde, e para a manutenção de gestão com Organizações Sociais.

O restante dos recursos, R$ 23 milhões, serão destinados ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.