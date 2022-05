Governo federal aciona Forças Armadas para auxiliar municípios atingidos pelas chuvas em Pernambuco

De acordo com balanço da Defesa Civil do Estado, ao menos 30 pessoas morreram em razão de deslizamentos de terra

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fortes chuvas causaram alagamento na zona oeste de Recife, capital do Estado de Pernambuco



O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, afirmou, na tarde deste sábado, 28, que a pasta fez o “pré-acionamento das Forças Armadas“, que devem deslocar equipes para auxiliar os municípios atingidos pelas fortes chuvas que atingem a Grande Recife, em Pernambuco, nas últimas horas. De acordo com o balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil do Estado, ao menos 30 pessoas morreram em razão de deslizamentos de terra – segundo informações do repórter Artur Araújo, da Jovem Pan Recife, somente em apenas um bairro, Jardim Monte Verde, 19 pessoas morreram em um desabamento. Pelo menos 14 escolas e creches da rede municipal de ensino foram abertas para receber as cerca de mil pessoas desabrigados.

“O MDR fez o pré-anunciamento das Forças Armadas, que devem deslocar equipes para fazer o auxílio aos municípios. E, igualmente, a equipe do MDR está se deslocando para lá, para agilizar o reconhecimento federal da situação de emergência dos municípios e possibilitar, assim, liberação de recursos para socorro e assistência humanitária”, diz Ferreira em vídeo divulgado no Twitter. Os servidores da pasta permanecerão na região enquanto perdurar a situação. Ainda de acordo com o ministro, foram liberados, inicialmente, R$ 2,5 milhões para ações de socorro e assistência humanitária. O titular do Ministério do Desenvolvimento Regional também destacou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) editou duas medidas provisórias (MPs) para liberar R$ 1 bilhão em recursos para ações deste tipo.