Governo federal antecipa R$ 192 milhões do Fundo de Participação a municípios gaúchos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (17) a antecipação de R$ 192 milhões do Fundo de Participação dos Municípios para as cidades gaúchas em situação de calamidade. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou que uma medida provisória será enviada ao Congresso Nacional para viabilizar o pagamento até o final da próxima semana. Além disso, foi anunciado o programa Vale Reconstrução, que disponibilizará R$ 5.100 para famílias afetadas pelas enchentes comprarem itens perdidos. O presidente também revelou que 21 mil novas famílias serão incluídas no Bolsa Família. O governo federal se comprometeu a oferecer moradias para os afetados que se enquadram nas faixas um e dois do Minha Casa, Minha Vida, destinadas a famílias de baixa renda.

Outra novidade é a criação do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que será liderado por Paulo Pimenta, que até então dirigia a Secretaria de Comunicação do governo federal. Lula elogiou o trabalho de Pimenta nas primeiras 48 horas à frente da pasta. A iniciativa visa coordenar as ações de reconstrução e apoio aos municípios atingidos pela calamidade, demonstrando o compromisso do governo em auxiliar as regiões afetadas. “É extremamente importante que a gente tenha alguém que ajude a fazer as coisas funcionarem”, disse o presidente.

