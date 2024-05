Governo federal anuncia isenção da taxa do Enem para estudantes do Rio Grande do Sul

Inscrições para o exame começam na próxima segunda-feira, mas Estado terá calendário próprio; elaboração de prova exclusiva para os gaúchos é discutida

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que todos os estudantes do Rio Grande do Sul que vão prestar o Enem terão isenção da taxa de inscrição. A medida visa beneficiar cerca de 40 mil alunos gaúchos, com um custo estimado de R$ 3,5 milhões. O anúncio foi feito após uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros ministros para discutir a situação do Estado, que enfrenta fortes chuvas e enchentes. Além da isenção da taxa de inscrição, o ministro informou que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) irá elaborar um calendário exclusivo para os estudantes do Rio Grande do Sul. Aqueles que não têm direito à isenção também serão beneficiados, com a possibilidade de se inscreverem em um calendário extra. Santana ressaltou que, caso necessário, a data da prova poderá ser adiada para os participantes do Estado, embora essa não seja a ideia preferida do governo federal.

“Vamos apresentar novo calendário para que novas inscrições do Rio Grande do Sul possam ser realizadas. Sobre a prova, vamos avaliar até lá se há necessidade de Enem exclusivo para o Rio Grande do Sul”, disse o ministro. As inscrições para o Enem terão início na próxima segunda-feira (27) e se estenderão até o dia 7 de junho. A iniciativa de isentar a taxa de inscrição para os alunos gaúchos faz parte de um esforço do governo para garantir a igualdade de condições no acesso à educação. Com a medida, espera-se facilitar a participação de um maior número de estudantes no exame. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.

