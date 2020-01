Governo Federal disponibiliza ajuda de R$ 90 mi para Minas Gerais

UARLEN VALéRIO/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO O governo de Minas decretou estado de emergência em 47 municípios



O ministro do Desenvolvimento Regional, Márcio Canuto, confirmou que o Governo Federal vai disponibilizar R$ 90 mi para auxiliar os municípios atingidos pelas chuvas em Minas Gerais.

Neste domingo, Canuto se reuniu com o governador do Estado, Romeu Zema (Novo-MG) e com os prefeitos das cidades. De acordo com ele, há possibilidade de aumentar os recursos com remanejamento orçamentário.

O Ministério disponibilizará técnicos para auxiliar as prefeituras na solicitação dos recursos. “É essencial preparar as cidades”, disse o ministro em entrevista coletiva em Belo Horizonte. Segundo Canuto, o objetivo é não deixar que a burocracia atrapalhe neste momento. O Governo Federal deverá publicar ato reconhecendo a situação dos municípios para a liberação do recurso.

Auxílio emergencial

Além dos recursos, o ministro informou também que o pagamento do Bolsa Família será antecipado para as famílias atingidas que estão inscritas no programa. Os afetados pelas chuvas também poderão sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O Ministério da Saúde está distribuindo medicamentos e identificando hospitais do SUS que podem prestar atendimento aos necessitados.

O governador Romeu Zema, que sobrevoou a região, afirmou que conta com apoio federal para a reconstrução das áreas afetadas, e declarou que a solução do problema é de longo prazo, com um “plano habitacional”, já que as pessoas vivem em “verdadeiros despenhadeiros”.

Até o momento, 37 pessoas já morreram em decorrência das chuvas em Minas Gerais. O governo estadual decretou estado de emergência em 47 municípios.

Presidência

Cumprindo agenda na Índia, Bolsonaro disse que tem conversado com o vice-presidente Hamilton Mourão e com o ministro do Desenvolvimento Regional sobre as crises vividas em Minas Gerais e no Espírito Santo.

“Mandei recado pro Mourão, ele está tomando providência. As Forças Armadas estão agindo em Minas Gerais e no Espírito Santo, fazendo o possível. Entrei em contato com o Canuto, ele já está ligado no tocante a isso. Agora, é uma área muito grande que foi atingida, é difícil atender a todos, mas estamos fazendo o possível.”

* Com informações da Agência Brasil.