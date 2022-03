Governo federal enviará avião à Polônia para resgate de brasileiros que fugiram da Ucrânia

Aeronave partirá de Brasília nesta segunda-feira às 15h; ação acontece de forma integrada entre os Ministérios da Defesa, das Relações Exteriores e da Saúde

Reprodução/Agência Força Aérea Aeronave também enviará ajuda humanitária para a Ucrânia



Quase semanas depois do início da invasão da Rússia à Ucrânia, o governo federal do Brasil anunciou que enviará um avião até a Polônia para resgatar os brasileiros que fugiram da Ucrânia. A aeronave da Força Aérea Brasileira parte nesta segunda-feira, 7, de Brasília às 15h e, além de repatriar os cidadãos, também enviará uma doação humanitária com 11,6 toneladas de medicamentos, alimentos e itens de necessidade básica. A ação acontece de forma integrada entre o Ministério da Defesa, das Relações Exteriores e da Saúde. O pouso na capital polonesa está prevista para quarta-feira, dia 9, e os repatriados devem chegar ao Brasil na quinta-feira, 10. Haverá uma cerimônia antes da partida da aeronave, às 14h30, com a presença de autoridades do governo brasileiro incluindo os Ministros Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Braga Netto (Defesa), Marcelo Queiroga (Saúde), e o Ministro interino das Relações Exteriores, Embaixador Fernando Simas Magalhães. Na semana passada, um trem providenciado pela Embaixada Brasileira retirou alguns brasileiros de Kiev, na Ucrânia, e levou-os para a fronteira.