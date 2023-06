Governo federal lança programa para reforçar segurança de passageiros em aeroportos

Batizado de ‘Aeroportos + Seguros’, programa deverá implementar medidas de curto, médio e longo prazo; instalações que recebem voos internacionais deverão receber medidas até dezembro de 2024

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Medidas serão implementadas de forma escalonada e a iniciativa deverá ter início no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo



O governo federal lançou um programa para reforçar a segurança dos passageiros nos aeroportos do país após o caso das duas brasileiras que foram presas injustamente na Alemanha. As medidas serão implementadas de forma escalonada e a iniciativa deverá ter início no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O investimento inicial previsto é de cerca de R$ 40 milhões. O projeto recebeu o nome de “Aeroportos + Seguros” e prevê, em seis meses: a implementação de câmeras de segurança, a identificação com chave de acesso individualizado ao sistema de bagagem no terminal internacional, restrição de uso de celulares e tablets em áreas restritas, entrada centralizada no terminal de cargas e acesso biométrico de funcionários nas áreas restritas ou controladas do terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos. Já em 12 meses, a expectativa é de que exista acesso biométrico em todos os terminais, sistemas de monitoramento, recebimento de equipamentos de segurança pela concessionária do aeroporto via convênio e aquisição de outros equipamentos que não fazem parte do convênio. Por fim, a expectativa após 18 meses é de reforço de segurança na inspeção de passageiros, incremento da vigilância nos canais de funcionários do aeroporto e o aumento da proteção e inspeção das bagagens despachadas.

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), ao comentar o projeto, citou o caso das brasileiras presas na Alemanha por suspeita de tráfico de drogas após terem as etiquetas das bagagens trocadas. “Quando houve o episódio das duas moças embarcando em Guarulhos, o presidente Lula me chamou e disse: ‘Por que a gente não interfere nessas coisas?’. Passou a falsa sensação de que o poder público, ao passar a concessão de um aeroporto, passa também a responsabilidade de toda a segurança. Nós somos corresponsáveis pela segurança das pessoas”, explica França. O programa deverá ser expandido para todos os aeroportos que recebem voos internacionais até dezembro de 2024. O investimento total deverá ser de R$ 200 milhões. O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), se manifestou confirmando que as medidas devem ser estendidas a todos os aeroportos nacionais.

*Com informações da repórter Leticia Miyamoto