Governo indica presidente do Flamengo para comando do Conselho da Petrobras

Luiz Rodolfo Landim trabalhou por 26 anos na estatal; governo indicou outros oito nomes para compor o conselho

Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo Rodolfo Landim (foto) é o atual presidente do Flamengo



O governo federal indicou Luiz Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. A eleição para definir o substituto do almirante Eduardo Barcellar Ferreira acontecerá no dia 13 de abril. Em nota, a Petrobras informou que recebeu ofício do Ministério de Minas e Energia com oito indicações para o Conselho de Administração e quatro para o Conselho Fiscal da estatal. A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia enviou outras duas indicações. Rodolfo Landim é graduado em engenharia civil com especialização em obras hidráulicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele ingressou na Petrobras em 1980, onde trabalhou por 26 anos em funções de gerência. Entre 2000 e 2003 foi presidente da Gaspetro. Landim é presidente do Flamengo desde 2019. Antes de assumir o cargo, também trabalhou em outras empresas da área de petróleo e mineração.