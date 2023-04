Governo investiga mais de mil casos de possíveis ataques a escolas e prende 225 pessoas

Flávio Dino, ministro da Justiça, afirmou que existe uma rede criminosa que incentiva a violência no ambiente escolar; mais de 700 perfis foram derrubados nas redes sociais por estimular atentados

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Para Flávio Dino, atos de violência com foco nas escolas se tratam de uma epidemia nacional



Durante reunião sobre medidas de segurança para escolas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou uma balanço das ações do governo para evitar que novos ataques ocorram em ambientes escolares. Desde a instauração do grupo de trabalho voltada para o tema, 1.224 casos foram investigados e 225 pessoas foram presas ou apreendidas. Em média, foram mais de 20 prisões ou apreensões por dia. Além disso, 694 pessoas foram intimadas a prestar depoimentos e 1.595 boletins de ocorrência foram preenchidos. Também foram realizadas 155 buscas e apreensões e 756 perfis foram removidos ou suspensos de redes sociais. Dino declarou nesta terça-feira, 18, que existem redes criminosas incentivando a violência escolar no Brasil e que os casos recentes representam um epidemia nacional. “Quando nós olhamos uma situação em que há 225 prisões ou apreensões, isso permite de modo muito eloquente e cabal dimensionarmos que não são casos isolados, na verdade, é uma rede criminosa”, afirmou o ministro.