Governo já garantiu 274,9 milhões de doses de vacinas contra Covid-19

Número inclui vacinas que serão entregues ou produzidas até dezembro deste ano; governo também negocia aquisição de até 178 milhões de doses de outras farmacêuticas

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/01/2021 Coronavac já está sendo utilizada para imunizar os brasileiros



Visando a vacinação em massa da população, o governo federal já garantiu a aquisição de 274,9 milhões de doses de imunizantes de diferentes empresas farmacêuticas. Os dados foram fornecidos pelo Ministério da Saúde e incluem tanto doses importadas de outros países quanto produzidas em território nacional. Até o momento, a vacina que terá mais doses no Brasil é a produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca: 112,4 milhões de doses, sendo que, deste total, 100,4 milhões serão produzidas no Brasil. Além disso, a expectativa é de que, no segundo semestre, sejam produzidas 110 milhões de doses produzidas no Brasil. Em seguida, vem a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, que terá 100 milhões de doses entregues até setembro – até julho serão entregues 76,8 milhões delas. Através da Covax Facility, serão entregues 52,4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Por fim, o governo já garantiu a aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin, produzida pela Bharat Biotech, da Índia.

Além destas doses, o governo ainda está em tratativas com outras farmacêuticas. As negociações podem garantir outras 178 milhões de doses. Deste total, 10 milhões são da Sputnik V, 38 milhões da Johnson & Johnson, 100 milhões de doses da Pfizer e 30 milhões da Moderna, sendo que a entrega da última aconteceria apenas em janeiro de 2022. No caso da Sputnik V, com a incorporação da tecnologia da produção do IFA, a União Química deverá produzir 8 milhões de doses do imunizante por mês.

Confira o cronograma de entregas das vacinas que já foram garantidas pelo governo: