Governo Lula reforça segurança no RJ para jogos de futebol e Enem

Agentes da PRF e da Força Nacional vão atuar em locais com grande concentração de pessoas; no sábado, 4, cidade recebe final da Libertadores

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/04/2023 Dino anunciou que agentes da PRF e da Força Nacional serão enviados para atuar em locais com grande concentração de pessoas, como estádios e estradas



O governo Lula tomará medidas para reforçar a segurança no Rio de Janeiro devido aos jogos de futebol e à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Nacional serão enviados para atuar em locais com grande concentração de pessoas, como estádios e estradas. No sábado, 4, será realizada a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Já no domingo, 5, ocorrerá a aplicação das provas do Enem. Além disso, estava previsto um jogo entre Vasco e Botafogo para o mesmo dia, mas foi transferido para segunda-feira, 6, após acordo entre Dino e o governador do Estado, Cláudio Castro (PL).

Na última semana, a cidade do Rio de Janeiro foi palco de atos de violência, com a queima de 35 ônibus e até mesmo uma cabine de trem, em sete bairros da Zona Oeste. Esses atos foram uma resposta à morte de um líder miliciano durante uma operação da Polícia Civil. Diante disso, o governo federal anunciou medidas de apoio ao governo local, incluindo o envio de homens da Força Nacional. Dino ressaltou que há um consenso sobre a necessidade do apoio das Forças Armadas no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, porém sem atuação direta nas ruas. Segundo ele, o governo federal e o governador Cláudio Castro acertaram a atuação conjunta da Polícia Federal e das forças militares com as polícias estaduais. Na próxima semana, será formalizada a criação de um comitê de inteligência, composto por representantes dos governos federal e estadual, com o objetivo de identificar e acabar com as fontes de financiamento das organizações criminosas que atuam no Rio. Nesta manhã, foi realizada uma reunião na Casa Civil, com a participação dos ministérios da Justiça e da Defesa, para definir como as Forças Armadas e a Polícia Federal irão apoiar o governo local.

A proposta é que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica reforcem a segurança na fronteira do Rio com outros estados, na Baía de Guanabara, nos portos e nos aeroportos, respectivamente. Essa proposta será apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para análise e validação nos próximos dias, informou o ministro. Além disso, o Ministério da Justiça divulgou hoje os resultados da Operação Virtude, que teve como objetivo combater a violência contra idosos. A ação, que ocorreu em 25 estados e no Distrito Federal, resultou na condução de 1.007 suspeitos às delegacias, na abertura de 6 mil boletins de ocorrência e na aplicação de 701 medidas protetivas de urgência. Também foram investigados casos de homicídios, lesão corporal e violência sexual, a partir de mais de 5 mil denúncias recebidas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.