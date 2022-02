Governo troca diretor-geral da Polícia Federal; número 2 do Ministério da Justiça assume o cargo

Paulo Maiurino é o terceiro diretor a deixar o posto desde o início do governo de Jair Bolsonaro

Reprodução/ADPF Márcio Nunes de Oliveira é o novo diretor-geral da PF



O governo federal trocou nesta sexta-feira, 25, o diretor-geral da Polícia Federal. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, delegado Márcio Nunes de Oliveira, assume o lugar de Paulo Gustavo Maiurino, que ocupava o cargo desde abril do ano passado. É a terceira troca no comando da PF desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). A mudança foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou que Maiurino agora assume a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas da pasta.

“Hoje convidei o delegado da polícia federal Dr. Paulo Maiurino para assumir a relevante função de secretário da SENAD no Ministério da Justiça. Em seu lugar, na PF, assume o Dr Márcio Nunes que, como secretário-executivo da pasta, nos deixa um grande legado”, anunciou nas redes sociais. Torres também desejou sucesso ao novo diretor-geral da PF. “Caberá ao senhor dar continuidade ao trabalho do Dr Maiurino, incrementando a eficiência e o profissionalismo da Polícia Federal diariamente”, afirmou. Márcio Nunes atua como delegado federal há 16 anos e foi superintendente da PF em Brasília.