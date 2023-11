‘Grande problema tem sido a demora da Enel’, diz Ricardo Nunes sobre situação em São Paulo

Segundo o prefeito da capital paulista, 125 árvores atingem a rede de energia elétrica e aguardam remoção; no total, foram registrados 1.400 chamados por queda de vegetação

Reprodução/Jovem Pan News Prefeito Ricardo Nunes criticou a Enel em entrevista ao Jornal da Manhã



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta segunda-feira, 6, que a Prefeitura “está preparada” para fazer a remoção das cerca de 125 árvores que permanecem sob fios de energia em bairros da capital paulista. No entanto, ele afirma que a resolução da situação depende da atuação da Enel, concessionária que administra o fornecimento de energia, e reclama da demora: “Estamos desde sexta-feira aguardando a Enel desligar a luz para fazer a remoção (…) Não podemos colocar os trabalhadores em risco de choque, tem todo um protocolo e isso tem demorado muito. Ainda tem 125 árvores que estão aguardando a Enel fazer o desligamento de energia para serem removidas (…) Estamos cobrando a Enel para ter agilidade e restabelecer a cidade o quanto antes”, afirmou o prefeito em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. Segundo Nunes, no total, foram 1.400 chamados por quedas de árvores, sendo 128 registros apenas no Parque do Ibirapuera.

“O que aconteceu era imprevisível, mas estamos falando em agilidade das respostas. Está demorado muito. Tem demorado muito para a Enel fazer o desligamento da energia. A prefeitura está preparada para fazer o atendimento, o grande problema tem sido a demora da Enel”, acrescentou. De acordo com o prefeito, 650 semáforos foram comprometidos no temporal e 77 seguem inoperantes na cidade. Além disso, 12 escolas estão sem atividade por falta de energia. Nunes ainda destacou que a responsabilidade de fiscalizar a Enel é da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O mandatário se reúne nesta segunda com o presidente da agência, representantes da concessionária e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) às 16h30 para elaborar uma “resposta e um plano de contingência” para promover uma “melhor prevenção de situações futuras”. Confira a entrevista completa do prefeito no vídeo abaixo.