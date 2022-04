Grande Rio é campeã inédita do carnaval do Rio de Janeiro

Escola de Duque de Caxias desmistificou Exu e superou rivais tradicionais para conquistar seu primeiro título

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Escola se torna a 16ª agremiação a conquistar o carnaval



Depois de bater na trave em 2020, a Acadêmicos do Grande Rio brilhou na Sapucaí e conquistou o título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, com 269,9 pontos. Essa é a primeira conquista da agremiação de Duque de Caxias, que já havia sido vice-campeã em outras quatro oportunidades. Neste ano, sob o comando dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a Grande Rio trouxe o enredo “Fala, Majeté! Sete chaves de Exu”, que buscou desmistificar a figura de Exu, vista como negativa pelo ocidente. Em segundo lugar veio a Beija-Flor de Nilópolis, sendo seguida de Viradouro, Vila Isabel, Portela e Salgueiro. Mesmo com um enredo com apelo popular, a São Clemente, que homenageou Paulo Gustavo, foi rebaixada.

Veja a classificação completa: