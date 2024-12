Grande São Paulo tem ao menos 60 mil imóveis sem energia após chuvas intensas

Ribeirão Pires é a localidade mais atingida, contabilizando 2.503 interrupções no fornecimento.; condições climáticas severas, que incluíram ventos fortes, resultaram na queda de árvores e galhos

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chuva na região central de São Paulo



A Grande São Paulo enfrenta uma situação crítica, com cerca de 60 mil imóveis sem fornecimento de energia elétrica devido às intensas chuvas que ocorreram nos últimos dias. A empresa Enel informou que Ribeirão Pires é a localidade mais atingida, contabilizando 2.503 interrupções no fornecimento. As condições climáticas severas, que incluíram ventos fortes superiores a 80 km/h, resultaram na queda de árvores e galhos, comprometendo a infraestrutura elétrica da região. Essa situação gerou um impacto significativo na vida dos moradores, que agora enfrentam a falta de luz em suas residências.

Em resposta a essa emergência, a Enel implementou um “plano de contingência” para lidar com os danos causados. A companhia mobilizou equipes adicionais para atuar nas áreas afetadas, garantindo que os trabalhos de reparo sejam realizados de forma contínua, 24 horas por dia.

A expectativa é que, com o esforço das equipes em campo, o restabelecimento do serviço de energia elétrica ocorra o mais rápido possível. A empresa está monitorando a situação e se comprometendo a manter a população informada sobre os progressos nas operações de recuperação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA