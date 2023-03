Greve dos metroviários de São Paulo continua nesta sexta-feira

Categoria mantém paralisação após Metrô não aceitar proposta conciliatória do Ministério Público do Trabalho

ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Greve dos metroviários de São Paulo vai seguir nesta sexta-feira, 24



A greve dos metroviários de São Paulo vai continuar nesta sexta-feira, 24, pelo segundo dia consecutivo. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Metroviários. A Companhia do Metropolitano de São Paulo tinha até as 23 horas desta quinta-feira, 23, prazo dado pela categoria, para aceitar a proposta conciliatória sugerida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). No entanto, não houve resposta até o horário definido pelo sindicato, que já havia dado sinal positivo para a proposta durante audiência realizada nesta quinta, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Na audiência, a companhia manteve o posicionamento de não aceitar a reivindicação de pagamento de abono salarial nem de revogação de demissões. Na oportunidade, o MPT sugeriu o pagamento referente a um ano de abono salarial. O sindicato disse que seria equivalente a R$ 2.700, valor considerado baixo pela categoria. Mesmo assim, o sindicato decidiu pela aceitação da proposta. Como a companhia não se posicionou, os metroviários seguirão com a paralisação. No primeiro dia de greve, nesta quinta, as linhas afetadas foram Azul, Verde e Vermelha. O Metrô divulgou que vai seguir com o plano de contingências nesta sexta. Caso seja semelhante ao primeiro dia de paralisação, a Linha 1 – Azul vai funcionar entre as estações Ana Rosa e Luz. Na Linha 2 – Verde, a circulação aconteceu da estação Alto do Ipiranga à Clínicas. Já a Linha 3 – Vermelha ocorreu da estação Santa Cecília à Bresser-Mooca. Já a Linha 15 – Prata permaneceu fechada.