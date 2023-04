Grupo ataca homem e o deixa seminu na região da Cracolândia em SP; veja o vídeo

Vítima caminhava ao lado de uma mulher, quando recebeu um mata-leão; caso ocorreu na madrugada de domingo, 16

Reprodução/Câmera de segurança Homem recebeu um mata-leão e foi derrubado pelo grupo na Rua Guaianases, no bairro Campos Elíseos



Um grupo atacou um homem na madrugada deste domingo, 16, na Rua Guaianases, na região da Cracolândia, no Centro de São Paulo. Uma câmera de segurança flagrou ação dos criminosos, que aplicaram um mata-leão no rapaz e o deixaram seminu. As imagens foram obtidas pelo Portal Sta. Cecília e Barra Funda e divulgada nas redes sociais. O homem caminhava ao lado de uma mulher quando recebeu um mata-leão. Imediatamente outros quatro homens chegam e o derrubam na calçada. Enquanto um imobiliza a vítima, os demais começam a roubar seus pertences. Outros dois homens chegam e também vestimentas do rapaz, deixando ele de cueca e meia. Em seguida, o grupo foge do local. A vítima observa, levanta e também vai embora. A reportagem do site da Jovem Pan procurou a Secretaria de Segurança Púbica de São Paulo (SSP), que até o momento não se manifestou. Na semana passada, um outro homem foi atacado pelas costas na mesma região. Um dos criminosos pulou nas costas da vítima e a derrubou. Outros dois rapazes chegam no local e roubaram os pertences da vítimas. Também na semana passada, uma farmácia e um mercado foram saqueados por dezenas de pessoas. Veja o vídeo: