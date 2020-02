Grupo CCR arremata leilão do trecho sul da BR-101/SC

Reprodução O Ministério da Infraestrutura prevê investimentos em torno de mais de R$ 7 bilhões ao longo do 30 anos de concessão



A CCR S.A. arrematou a parte sul da rodovia BR-101/SC em leilão que aconteceu na manhã desta sexta-feira (21) na sede da B3 em São Paulo. O valor do pedágio será de R$ 1,97 — o menor oferecido no evento.

O leilão da rodovia federal é a primeira concessão do ano e a segunda do setor no governo Jair Bolsonaro. O último foi realizado em setembro e quem arrematou a BR-364/365 foi a Ecorodovias.

O trecho concedido à iniciativa privada possui 200 quilômetros entre os municípios de Paulo Lopes (SC) e São João do Sul (SC), na divisa com o Rio Grande do Sul. A via dá acesso a importantes pontos do Estado: Praia do Rosa, Ferrugem, Balneário Camboriú e Bombinhas.

O Ministério da Infraestrutura prevê investimentos em torno de mais de R$ 7 bilhões ao longo do 30 anos de concessão. Serão construídos pelo menos 70 km de vias marginais, 98 km de faixas adicionais, mais de 30 melhorias de acesso e pontos de ônibus, além de passarelas e rotatórias.

A Infraestrutura prevê o leilão de elo menos mais seis rodovias ao longo do ano.