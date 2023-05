Grupo Jovem Pan realiza 11ª Work Week com as afiliadas para falar sobre novas tendências e criação de conteúdos

Convenção, que acontece na Ilha de San Andrés, na Colômbia, tem como tema principal o ‘Futuro’ e reúne cerca de 120 afiliadas da empresa

Reprodução/Jovem Pan News Tema da 11ª Work Week da Jovem Pan é "Futuro"



O Grupo Jovem Pan realiza ao longo desta semana a 11ª Work Week, convenção que reúne cerca de 120 afiliadas da emissora de todas as regiões do país. O evento, cujo tema desta edição é “Futuro”, acontece na Ilha de San Andrés, na Colômbia, e aborda novas tecnologias, novas tendências e, principalmente, a criação de conteúdos no mundo digital. “As pessoas têm que estar preocupadas em fazer novos conteúdos, procurar pessoas diferenciadas e tentar fazer. Qualquer um dos 120 afiliados pode fazer história. A mensagem para o pessoal do rádio é que precisamos fazer conteúdo. A música é commodity. Vamos trabalhar para criar conteúdo. Pode ser esporte, pode ser notícia, pode ser entrevista, mas vamos trabalhar para isso”, disse o presidente do Conselho de Administração do Grupo Jovem Pan, Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha. O presidente do Grupo Jovem Pan, Roberto Araújo, explicou como tem sido os trabalhos na convenção. “Falamos de novos conteúdos, novas formas de distribuição, novas mídias que estamos entrando e novas formas de comercialização”, disse.

Outro assunto que tem sido debatido na 11ª Work Week é a característica multiplataforma da empresa, especialmente sobre a nova tendência digital. “É preciso estar em várias plataformas. É preciso estar no streaming. Não é simplesmente o rádio. Hoje é tudo. Temos que nos virar nesse mundo de concorrência gigante. Vamos estar em todas as plataformas. O conteúdo é o rei; a rainha é a distribuição do nosso conteúdo. Nossa meta é sempre estar na frente do concorrente”, frisou Tutinha. A importância de todas as afiliadas serem produtoras de conteúdo também é citada pelo CEO do Grupo Jovem Pan. “Todas as empresas que estão aqui têm que considerar que são criadoras de conteúdo. Antes de serem empresas de rádio, são produtoras de conteúdo. E o conteúdo tem que estar onde está o hábito de consumo atual. Em qualquer plataforma que a nossa audiência esteja, temos que estar com conteúdo lá, seja conteúdo nacional, seja conteúdo local. Por isso, a importância de todos aqui, para se conscientizarem da importância de todos nós sermos produtores de conteúdo”.

Roberto Araújo também destaca que a Jovem Pan é uma empresa que está “sempre em movimento”, acrescentando que a emissora está de olho em todas as novidades e tendências do futuro. “Faz parte também desse encontro incentivarmos os afiliados, criando até um desconforto, mostrando as novidades que já estão acontecendo e que alguns não estão fazendo. Alguns até não sabem nem que existem. Além disso, queremos também mostrar as novidades que estão por vir, quase todas elas extremamente disruptivas. E se nós não estivermos prontos para entender todas as modificações que estão acontecendo, ficaremos reféns do futuro. Temos de usar o futuro a nosso favor”, acrescentou. Tutinha completou relembrando que a rede atinge o Brasil todo e que as afiliadas também precisam trabalhar o conteúdo regional. “Isso é muito importante para a rede e até para a sobrevivência das rádios e emissoras que estão no país inteiro”, explicou.