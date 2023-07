Grupo protesta na Fernão Dias contra morte de funcionário por PM na zona norte de SP

Justiça decretou a prisão preventiva do policial, que entrou em luta corporal com a vítima após uma faixa de trânsito quase atingir o suspeito; caso ocorreu nesta quinta-feira, 13

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Grupo realizou um protesto na Fernão Dias nesta sexta-feira, 14



Um grupo realizou uma manifestação na Rodovia Fernão Dias, nesta sexta-feira, 14, contra a morte de um homem, em Santana, na zona norte de São Paulo. A vítima, que atuava em uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Companhia de Engenharia ao Tráfego (CET) foi baleado durante uma briga com um policial militar na noite desta quinta-feira, 13. De acordo com informações do repórter Daniel Lian, da Jovem Pan News, homem estava colocando uma faixa de sinalização em um poste. Por conta da forte ventania, a faixa acabou caindo e quase atingiu a moto do policial militar, que estava à paisana. O suspeito estava acompanhado de um amigo. Ambos discutiram e entraram em uma luta corporal. Durante a briga, o policial sacou a arma e atirou contra o funcionário. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O policial passou por uma audiência de custódia nesta sexta-feira, 14, onde a Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva. Além disso, um grupo protestou por conta do episódio entre a tarde a noite desta sexta-feira, 14, na Rodovia Fernão Dias. A via chegou a ser interditada. o funcionário atuava por uma companhia terceirizada. O homem estava colando uma faixa de sinalização em um poste. Por conta da forte ventania, a faixa acabou caindo e quase atingiu a moto do policial militar, que estava à paisana. O suspeito estava acompanhado de um amigo. Ambos discutiram e entraram em uma luta corporal. Durante a briga, o policial sacou a arma e atirou contra o funcionário. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O policial passou por uma audiência de custódia nesta sexta-feira, 14, onde a Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva. A reportagem da Jovem Pan procurou a Polícia Militar (PM) para comentar sobre o assunto. A nota será atualizada assim que houver o pronunciamento.