Grupo suspeito de roubar oito casas de idosos é preso no interior de SP

Equipes foram às casas dos suspeitos e prenderam outras três pessoas com mandado de prisão temporária e duas por flagrantes de tráfico de drogas

Divulgação/Polícia Civil de São Paulo Polícia Civil cumpriu nove mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisões



Cinco pessoas suspeitas de integrar um grupo que roubava casas de idosos foram presas pela Polícia Civil em Araçatuba, no interior de São Paulo. As prisões foram efetuadas na última sexta-feira, 15, no âmbito da Operação Senes. Na ocasião, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisões. Durante a ação, os agentes foram apreendidos dois veículos, um pé de cabra, uma balaclava e joias. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o grupo teria cometido ao menos oito crimes no último semestre do ano. De acordo com a pasta, as equipes foram às casas dos suspeitos e prenderam outras três pessoas com mandado de prisão temporária e duas por flagrantes de tráfico de drogas. Como duas pessoas já estavam presas preventivamente, a operação resultou em sete capturados. O grupo foi detido nos locais e encaminhado para procedimentos de polícia judiciária.