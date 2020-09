‘Guardiões do Crivella’: Câmara do Rio decide arquivar pedido de impeachment contra prefeito

Placar da votação foi de 25 a 23 pelo arquivamento; reportagem da TV Globo revelou esquema de intimidação de jornalistas e pacientes de hospitais municipais do Rio que tentavam fazer denúncias sobre a área da Saúde

O prefeito Marcelo Crivella



A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou, durante votação semipresencial, nesta quinta-feira, 3, o pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Foram 25 votos contrários contra 23 pela abertura. Com o resultado, o pedido de impeachment é arquivado. O pedido foi feito pela bancada do PSOL após reportagem da TV Globo denunciar um esquema de intimidação da imprensa e de pessoas em hospitais municipais. Os “Guardiões do Crivella”, segundo a reportagem, eram funcionários públicos que faziam plantão na porta de hospitais para atrapalhar reportagens no local e impedir denúncias de pacientes. Diversos grupos em aplicativos de mensagens monitoravam a imprensa e combinavam estratégias para impedir reportagens. O maior grupo era denominado “Guardiões do Crivella”.

O vereador Dr. Jorge Manaia, ao votar, defendeu que “cabe ao poder público decidir se ocorreu crime” no caso. Já a vereadora Rosa Fernandes afirmou durante a sessão que “a Casa tem o dever de permitir a investigação dos fatos denunciados pela imprensa”. A Câmara Municipal tem 51 vereadores e o arquivamento do pedido se deu por maioria simples.

#sessaosemipresencial Com 25 votos NÃO e 23 SIM, parlamento rejeita o acolhimento da denúncia contra o prefeito Crivella. Segue ao arquivo. Apesar de não ter sido registrado no placar, o voto do Dr. Marcos Paulo foi favorável à abertura do processo de impeachment. pic.twitter.com/vXsudpa3AQ — Câmara Municipal Rio (@camarario) September 3, 2020

*Mais informações em instantes