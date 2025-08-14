Exclusivo: Guilherme Derrite propõe promoção ao PM alvejado no pescoço em SP

Lei não usada há mais de 30 anos foi invocada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo; confira entrevista exclusiva com Derrite abaixo

Reprodução/Jovem Pan News A declaração aconteceu durante o evento de honraria ao agente de segurança no Comando de Policiamento Metropolitano no bairro do Bom Retiro



O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, propôs que o Cabo Santana da Polícia Militar seja promovido. A declaração aconteceu durante o evento de honraria ao agente de segurança no Comando de Policiamento Metropolitano no bairro do Bom Retiro, região central da capital paulista nesta quinta-feira (14). Para sugerir a promoção do policial, Derrite usou uma lei que não é invocada no Estado de São Paulo faz cerca de 30 anos: a lei de proposição por ato de bravura.

Trata-se de um processo pelo qual um militar pode ser promovido na carreira devido a um ato de coragem e audácia que demonstre um feito relevante para a instituição militar e para a sociedade. Essa promoção não é automática e depende da avaliação discricionária da administração militar, que analisa se o ato realmente ultrapassa os limites normais do cumprimento do dever e se é útil ou indispensável às operações militares.

Quem é o Cabo Santana?

Johannes Kennedy Santana, de 34 anos, cabo da PM foi baleado no pescoço depois de perseguir um suspeito de roubo em Paraisópolis, zona sul da capital paulista no último dia 7. Imagens gravadas por testemunhas e a própria câmera corporal do policial mostraram toda a ação. Ele teve alta hospitalar. Um homem foi preso é o criminoso, responsável pelo tiro, Kauan dos Santos, de 19 anos, está foragido. A Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento para encontrar o bandido.

Assista à entrevista com Derrite