Gustavo Bebianno será candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB

Beatriz Manfredini/Jovem Pan João Doria explicou que a decisão foi tomada após a desistência de Mariana Ribas, por motivos pessoais



O governador de São Paulo, Joao Doria (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (5), a candidatura do Gustavo Bebianno à prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-ministro concorrerá pelo partido nas eleições municipais deste ano.

O anuncio foi feito no diretório do PSDB na capital paulista ao lado de Paulo Marinho, presidente do PSDB no Rio, e de Marco Vinholi, presidente da sigla. Doria explicou que a decisão foi tomada após a desistência de Mariana Ribas, por motivos pessoais.

Segundo o tucano, foi ele mesmo, com aval de Marinho, quem pediu a filiação de Bebianno e Ribas ao partido.

Gustavo Bebianno foi secretário-geral da Presidência da República.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini