Helicóptero cai em Caruaru e deixa ao menos dois mortos

Um helicóptero com três pessoas caiu nesta segunda-feira (9) na zona rural de Caruaru, no bairro Lagoa da Pedra, interior de Pernambuco, informou a Secretaria de Defesa Social do Estado. Dois ocupantes morreram e um foi socorrido pelo serviço de emergência. A identidade dos envolvidos não foi divulgada. Para realizar os primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco enviou três viaturas, entre salvamento, resgate e combate a incêndio. Com a queda, a aeronave acabou pegando fogo e a corporação atuou no combate e extinção das chamas. “Uma equipe do plantão da Delegacia de Caruaru foi acionada e está no local para a realização das primeiras diligências”, informou a SDS, no comunicado.

*Com informações do Estadão Conteúdo