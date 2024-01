Helicóptero com destino à Ilhabela desaparece com quatro pessoas a bordo

Polícia Militar e Força Aérea Brasileira estão em busca da aeronave desde a noite do dia 31

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Helicóptero saiu de São Paulo com destino à Ilhabela



Um helicóptero com destino à Ilhabela, no litoral norte paulista, desapareceu no último domingo, 31. Ao todo, quatro pessoas estavam a bordo no veículo que saiu do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital de São Paulo. A Polícia Militar está em busca da aeronave de modelo Robinson R44. Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) estão auxiliando nas buscas pelos tripulantes, que incluem um piloto e uma família de três passageiros. O helicóptero decolou por volta das 13h15 e o último contato com o piloto foi registrado às 15h10. A Polícia Militar recebeu o alerta sobre o desaparecimento por volta das 22h40. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave em questão não possui autorização para realizar táxi aéreo.