Helicóptero faz pouso forçado em área nobre de São Paulo

Reprodução A aeronave, um helicóptero modelo Robinson 44, teria alçado voo de um edifício próximo



Um helicóptero fez um pouso forçado no topo do prédio sede do Banco Itaú BBA na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima na manhã desta quinta-feira (16), em São Paulo.

Ainda não se sabe os motivos da emergência. A aeronave, um helicóptero modelo Robinson 44, teria alçado voo de um edifício próximo.

A Aeronáutica vai investigar as causas e esclarecer se o veículo fazia transporte particular ou fretamento.

No momento, três pessoas e o piloto estavam à bordo. Não há informações sobre vitimas.