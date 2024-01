Helicóptero que caiu em São Paulo colidiu com vegetação em área de mata

Conclusão das investigações sobre o acidente será feita pela FAB; destroços foram encontrados no dia 12 de janeiro e todos que estavam a bordo morreram

Divulação/PMSP Helicóptero caiu em uma região de mata em Paraibuna



Um relatório preliminar divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) revelou que o helicóptero que caiu em Paraibuna, no interior de São Paulo, colidiu com a vegetação em uma área de mata. A aeronave partiu do Campo de Marte com destino a Ilhabela, no dia 31 de dezembro, com um piloto e três passageiros a bordo. Os destroços foram encontrados pela Polícia Militar no dia 12 de janeiro, e infelizmente os quatro ocupantes não resistiram ao acidente. As buscas pelos destroços estavam sendo realizadas pela Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de São Paulo. Durante as operações, as equipes sobrevoaram a região da Serra do Mar, entre o litoral norte e o Vale do Paraíba, abrangendo cidades como Paraibuna, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Salesópolis e Caraguatatuba.

O helicóptero foi localizado graças ao trabalho de inteligência realizado pelo Águia 24, da Polícia Militar. A partir de informações das antenas de telefonia que captaram o sinal dos celulares dos ocupantes, foi delimitada uma área de 12 quilômetros quadrados para facilitar as buscas. Após encontrar os destroços, outro helicóptero da PM foi enviado com equipes de resgate capazes de descer de rapel na região e chegar até o local exato onde a aeronave estava. A conclusão das investigações sobre o acidente será feita pela FAB no menor prazo possível, levando em consideração a complexidade do caso e a necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes. Segundo a FAB, a retirada dos destroços é de responsabilidade do explorador da aeronave, de acordo com a Lei nº 7.565, de 1986.