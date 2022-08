Helicóptero que caiu em São Paulo levaria Guilherme Benchimol, fundador da XP Inc.

Acidente aconteceu no início da noite de sexta-feira, na zona norte, e deixou dois mortos

Divulgação/XP Acidente foi próximo de uma fazenda e de uma torre de alta tensão



Nesta sexta-feira, 05, um acidente de helicóptero na zona norte de São Paulo deixou dois mortos, piloto e copiloto. Segundo o jornal O Globo, a aeronave era de propriedade do presidente do banco XP, José Berenguer, e levaria Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo do conselho de administração da XP Inc. O empresário estava no interior e voltaria com o helicóptero para a capital, onde participa da Expert XP 2022, a maior feira de investimentos do mundo. Guilherme retornou de Itapeva de carro ainda na sexta-feira. O acidente aconteceu por volta das 18h40 (horário de Brasília) na Avenida Fernando Mendes de Almeida, próximo a uma chácara e uma torre de alta tensão. O Corpo de Bombeiros não revelou as causas do acidente e a Força Aérea Brasileira (FAB) abriu uma investigação sobre o acidente.