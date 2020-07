Helicóptero que transportava drogas cai no interior de São Paulo

Segundo a Polícia Militar, a aeronave era ocupada por três pessoas, que fugiram após a queda; imagens do interior do helicóptero mostram pacotes de drogas escondidos na fuselagem

Reprodução Ibiúna: Helicóptero carregado com drogas cai no interior de São Paulo



Um helicóptero que transportava drogas caiu na tarde desta segunda-feira (20) no interior de São Paulo. O acidente acontece na estrada do Verava, em Ibiúna, no interior de São Paulo. Após a queda da aeronave, a Polícia Militar encontrou diversos pacotes de drogas no interior do veículo. A suspeita, segundo a PM, é de que três pessoas ocupavam o helicóptero no momento da queda, mas não há registro de vítimas ou feridos. Os suspeitos fugiram após a queda da aeronave, segundo a PM.

O momento da queda foi registrado e é possível ver o helicóptero levantar voo, mas sem conseguir estabilidade – sem seguida, a aeronave cai em uma região de mata fechada. Em fotos tiradas no local da queda, é possível ver mais de 50 pacotes de drogas embalados no chão e escondidos na fuselagem.

Confira o momento em que o helicóptero tenta levantar voo e cai: