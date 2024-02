Hirotake Yano, fundador das lojas Daiso, morre aos 80 anos

Em comunicado divulgado pela empresa, o empresário faleceu em Hiroshima, no Japão, vítima de insuficiência cardíaca

Reprodução / Instagram @japonhoy Hirotake Yano, fundador das lojas Daiso, morreu aos 80 anos em Hiroshima, no Japão



Hirotake Yano, fundador das lojas Daiso, morreu aos 80 anos na última segunda-feira, 12. Contudo, sua morte foi comunicada pela empresa apenas nesta segunda-feira, 19, por meio de uma nota à imprensa internacional. De acordo com o comunicado, o empresário faleceu em decorrência de uma insuficiência cardíaca em Hiroshima, no Japão. A famosa loja de produtos populares se tornou muito conhecida também no Brasil, por vender artigos diferenciados e com preços acessíveis. Em 1972, o empresário inaugurou a unidade da loja Yano Shoten, que vendia itens por apenas 100 ienes. Cinco anos depois, ele transformou a ideia na Daiso, que acabou ganhando o mercado internacional. Atualmente, a empresa possui um capital avaliado em cerca de 2,7 bilhões de ienes com 5.350 lojas em 28 países. Todas as lojas da Daiso na América do Sul estão localizadas no Brasil, que chegou por aqui em meados de dezembro de 2012.