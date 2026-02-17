Hoje é feriado? Veja o que diz calendário de fevereiro

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, a data é ponto facultativo – ou seja, opcional

Mulher curte a folia



A terça-feira (17) de Carnaval não é um feriado nacional, e depende de decretos estaduais e municipais.

Carnaval e pontos facultativos

Carnaval (ponto facultativo) 18/02 (quarta-feira) – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h, segundo o governo federal)

Feriados de 2026