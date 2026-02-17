Jovem Pan > Notícias > Brasil > Hoje é feriado? Veja o que diz calendário de fevereiro

Hoje é feriado? Veja o que diz calendário de fevereiro

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, a data é ponto facultativo – ou seja, opcional

  • Por Jovem Pan
  • 17/02/2026 10h43 - Atualizado em 17/02/2026 10h43
  • BlueSky
Mulher curte a folia Mulher curte a folia

A terça-feira (17) de Carnaval não é um feriado nacional, e depende de decretos estaduais e municipais.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, a data é ponto facultativo – ou seja, folga opcional.

Carnaval e pontos facultativos

  • 17/02 (terça-feira) – Carnaval (ponto facultativo)
  • 18/02 (quarta-feira) – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h, segundo o governo federal)

Feriados de 2026

  • 1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal
  • 3 de abril (sexta-feira) — Paixão de Cristo
  • 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes
  • 1º de maio (sexta-feira) — Dia Mundial do Trabalho
  • 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)
  • 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil
  • 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (segunda-feira) — Finados
  • 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal
  • 31 de dezembro (quinta-feira) — Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas)
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >