Hoje é feriado? Veja o que diz calendário de fevereiro
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, a data é ponto facultativo – ou seja, opcional
A terça-feira (17) de Carnaval não é um feriado nacional, e depende de decretos estaduais e municipais.
Carnaval e pontos facultativos
- 17/02 (terça-feira) – Carnaval (ponto facultativo)
- 18/02 (quarta-feira) – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h, segundo o governo federal)
Feriados de 2026
- 1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal
- 3 de abril (sexta-feira) — Paixão de Cristo
- 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira) — Dia Mundial do Trabalho
- 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)
- 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (segunda-feira) — Finados
- 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal
- 31 de dezembro (quinta-feira) — Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas)
