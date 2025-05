Homem ameaça explodir Ministério do Desenvolvimento Social e prédio é isolado

BOPE (Batalhão de Operações Especiais) tenta negociar com o homem que está em frente ao local com duas criança e uma mulher

Reprodução Homem ameaça explodir prédio do Ministério do Desenvolvimento Social



O prédio do Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília, foi isolado nesta quarta-feira (22) por causa de um homem que ameaça explodir uma bomba caseira no local. Ele se encontra em frente ao espaço com dias crianças e uma mulher, carrega um pacote suspeito e segura uma espécie de detonador, se recusando a deixar o local. De acordo com os servidores, a primeira medida foi pedir para que as pessoas ficasse dentro do edifício, porém, por volta das 16h30, a Polícia Federal do Distrito Federal acionou a Operação Petardo – protocolo que trata ameaças de bombas – e esvaziou o prédio. A Operação foi acionada depois que o home explodiu um artefato menor quando chegou no prédio do Ministério de Desenvolvimento Social. O BOPE (Batalhão de Operações Especiais) tenta negociar com o homem.