Homem arremessa carrinho de mercado em mulher em Goiás; veja vídeo

Caso aconteceu na semana passada em Santo Antonio do Descoberto, em Goiás, e foi registrado por câmeras de segurança

Reprodução/Twitter @wgolyver2100 Ainda não se sabe o que motivou a agressão



Um homem foi filmado jogando um carrinho de compras em uma mulher dentro de um supermercado. O caso aconteceu na última quinta-feira, 16, na cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. No vídeo, é possível ver o momento em que o agressor se irrita com algo e arremessa o carrinho no rosto da mulher, que, ao ser atingida, cai no chão. Diversas pessoas chegam ao local após a agressão. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi chamada e conduziu o agressor até uma delegacia, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) ainda não se manifestou sobre o caso nem confirmou o estado de saúde da vítima. O registro do episódio viralizou nas redes sociais.

Confira o vídeo do momento em que o carrinho é arremessado: