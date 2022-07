Homem atira em três pessoas, mata rapaz e comete suicídio em prédio no Recife

Crime aconteceu na manhã desta sexta-feira, 8, em condomínio em Boa Viagem, região nobre da capital pernambucana; Polícia Civil segue no local

Reprodução / Twitter @raphaelguerra Após os disparos, homem se suicidou no local com um tiro na cabeça



Um homem invadiu um prédio na manhã desta sexta-feira, 8, em Recife e baleou três pessoas. O crime aconteceu em um condomínio em Boa Viagem, região nobre da capital de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Civil, o atirador, que não teve sua identidade confirmada pelas autoridades, atingiu duas mulheres, que são mãe e filha, e um rapaz, namorado da jovem, no momento do tiroteio. Após os disparos, ele se suicidou no local com um tiro na cabeça, informou perito em entrevista coletiva. Os três feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região, mas o jovem atingido não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como a Polícia Militar de Pernambuco, foi acionado para atender à ocorrência. A Polícia Civil segue no local para diligências.