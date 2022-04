Homem é ‘atacado’ por barata em Porto Alegre e viraliza; veja vídeo

Publicação de Bruno já tem mais de 122 mil curtidas no Twitter; ‘comecei a fazer um escândalo, todo mundo do bar riu’, contou

Reprodução/Twitter/@StrackeBruno Vídeo em que Bruno é atacado por uma barata viralizou no Twitter



O desenvolvedor mobile Bruno Stracke estava em um bar no centro de Porto Alegre na última segunda-feira, 11, quando foi “atacado” por uma barata e levou um susto. O vídeo do “trauma” virou piada e viralizou nas redes sociais. No Twitter, a publicação já tem mais de 122 mil curtidas e 6 mil retuítes. “Acabei de sofrer um ataque de uma barata. Estou horrorizado. Traumatizado. Agora vim passar vergonha aqui também”, escreveu Bruno. Nos stories do Instagram, ele contou que foi tomar cerveja com uma amiga no bar que sempre frequenta e, quando viu, a barata estava em sua perna. “Eu não imaginava que uma barata ia ter tanta repercussão no Brasil”, brincou. “Eu tentei espantar ela. Não vi mais a barata, daí minha amiga apontou para o meu ombro, a barata estava no meu ombro, eu me apavorei. Eu comecei a surtar, comecei a gritar, a fazer um escândalo, todo mundo do bar riu”, relatou.

Bruno contou que o dono do bar é seu amigo e disponibilizou as imagens da câmera de segurança. “Viralizou de uma forma que eu não imaginava, eu tinha 150 seguidores no Twitter”, disse. O desenvolvedor também esclareceu que o inseto saiu de um bueiro e não veio do estabelecimento. “O bar é super limpo, eu frequento há anos”, afirmou. Ele disse ainda que, após o “ataque” da barata, um homem que estava sentado na mesa ao lado tentou assustá-lo com um porquinho da índia. “E logo em seguida uma guria de outra mesa também foi atacada por uma barata. Foi o surto das baratas no centro”, acrescentou Bruno.