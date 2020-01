Homem é encontrado carbonizado dentro de agência bancária no centro de SP

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A vítima ainda não foi identificada pela Polícia



Um homem ainda não identificado foi encontrado morto e carbonizado dentro de uma agência bancária na rua 15 de novembro, região central de São Paulo, na tarde do último domingo, 19.

Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP), guardas faziam patrulhamento na região quando foram informados por testemunhas que algo pegava fogo no interior de uma agência do Bradesco. Ao averiguar o chamado, localizaram o homem, que tinha parte do corpo carbonizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que os agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram avisados da ocorrência e preservaram o local para a perícia. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 8º Distrito Policial (Brás/Belém) e encaminhado ao 1º DP (Sé/Liberdade), responsável pela área.

* Com informações do Estadão Conteúdo.