Homem é flagrado dirigindo Mustang com mulher em cima do capô em Ponta Grossa

Um homem embriagado conduzia um Mustang com uma mulher em cima do capô quando foi parado pela Guarda Civil Municipal (GCM), em Ponta Grossa, no Paraná, na madrugada do domingo, 15.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, equipes da GCM realizavam patrulhamento nas ruas quando viram a cena e abordaram o condutor, que apresentava sinas de embriaguez.

Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia.

“Em depoimento, a mulher falou que teria subido de forma voluntária sobre o capô do veículo com o intuito de fazer o ex-companheiro parar para conversar”, disse o delegado Itamar Casabranca, da Polícia Civil.

De acordo com os depoimentos, o veículo transitava em baixa velocidade e a mulher conseguiu descer quando o carro parou, após a chegada da GCM.

“Não foi realizado o exame de lesão por vontade da vítima, não havendo, até o momento, comprovação de lesões decorrentes da conduta do motorista”, afirmou o delegado. “Em relação ao crime de lesão corporal, não restaram elementos para atuação em flagrante, razão pela qual a ocorrência foi encaminhada para delegacia da área para aprofundamento das investigações.”

O homem irá responder pelo crime de embriaguez ao volante, passível de fiança no valor de R$ 3 mil.

O judiciário concedeu liberdade provisória ao condutor e o veículo foi retido pela polícia.

