Homem é preso após amarrar ex-namorada em carro e arrastá-la por estrada no interior de SP

Policiais localizaram o suspeito em um imóvel em Monte Aprazível, onde também apreenderam fragmentos de cocaína e crack

Divulgação/ PCPR Polícia prendeu homem por tentativa de feminicídio



Um homem, de 43 anos, foi preso nesta quinta-feira, 17, por tentativa de feminicídio após arrastar a ex-companheira amarrada a um carro por uma estrada na cidade de Nipoã, no interior de São Paulo, no último dia 12. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foi expedido um mandado de prisão temporária e o homem foi detido em um imóvel em Monte Aprazível, no bairro Jardim Primavera. Com ele, os policiais apreenderam fragmentos de cocaína e crack. O suspeito não teve a identidade divulgada. A mulher, de 30 anos, foi socorrida e levada ao hospital com ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo, mas já recebeu alta. O caso foi registrado pela Delegacia de Monte Aprazível e é investigado pela Polícia Civil.