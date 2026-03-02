Homem é preso após esfaquear e matar vítima no Terminal da Lapa em São Paulo

Testemunhas teriam ido atrás do criminoso logo após o ocorrido e o imobilizado até a chegada da Polícia Militar

Divulgação: Prefeitura de São Paulo Terminal da Lapa



Um homem de 49 anos foi esfaqueado e morto na madrugada desta segunda-feira (2) no Terminal da Lapa na Zona Oeste de São Paulo. O homem de 53 anos, suspeito da autoria do crime, foi preso em flagrante.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a perícia técnica foi solicitada e as imagens do sistema de monitoramento do terminal foram analisadas e confirmaram quem cometeu o crime.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme representação da autoridade policial, que considerou a gravidade do crime e os antecedentes do investigado. A apuração seguirá sob responsabilidade da Polícia Civil.

O boletim de ocorrência mostrou que policiais militares foram acionados por volta das 3h50 para uma ocorrência de agressão. Porém, ao chegarem no local, encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais, e o suspeito detido nas imediações da Praça Miguel Dell’Erba. Testemunhas presentes no local teriam ido atrás do criminoso logo após o ocorrido e o imobilizado até que a Polícia Militar (PM) chegasse.

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social (SECOM) disse que a Guarda Civil Metropolitana (GCM), da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), foi acionada para a ocorrência, mas, ao chegar no local, a PM já conduzia o caso.

“A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atendeu ao chamado e constatou, no local, o óbito de um homem. A gestão municipal lamenta a perda”, completou a SECOM.

Sobre o funcionamento das conduções, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans disseram que a operação dos ônibus no Terminal Lapa está normalizada. A única mudança ocorreu no embarque e desembarque de passageiros da linha 8003/10 Remédios – Term. Lapa, que foram realizados somente nesta segunda-feira, na Plataforma 1, das 4h às 10h.