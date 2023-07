Homem é preso no Maranhão suspeito de roubar a própria cunhada com uma faca

Durante a prisão, o investigado ainda xingou e ameaçou a vítima; outros dois homens foram presos

Divulgação/Polícia Civil Celulares roubados e a faca utilizada no crime



Um homem de 22 anos foi preso em flagrante após roubar a própria cunhada em São José do Ribamar, no Maranhão. Além do jovem, um homem de 27 anos e outro 50 também foram presos, segundo informações da Polícia Civil. O trio é suspeito pelos crimes de roubo, receptação e violência doméstica. De acordo com a corporação, o jovem de 22 anos roubou dois celulares, utilizando uma faca, de uma mulher. A vítima seria cunhada do suspeito. Policiais e guardas municipais localizaram os suspeitos após fazerem diligências pela cidade. Os celulares foram localizados e devolvidos para a vítima. Durante a prisão, o jovem xingou e ameaçou sua cunhada na presença dos agentes. O suspeito responderá pelos crimes de roubo e violência doméstica. Os outros dois suspeitos vão responder pelo crime de receptação.