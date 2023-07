Homem é preso por arrancar catraca de estação de BRT na Barra da Tijuca; veja vídeo

Agentes da Seop conseguiram abordar e capturar o suspeito nas imediações da estação Lourenço Jorge

Divulgação/Seop O homem ficou preso por dano ao patrimônio público



Agentes do programa BRT Seguro prenderam mais um homem por vandalismo e dano ao patrimônio público na madrugada desta terça-feira, 18, na estação Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio flagrou um homem puxando, quebrando e arrancando a parte de cima da catraca, além de arrancar um outdoor do lado de fora da estação. Imediatamente uma equipe de patrulhamento do órgão vinculado à Secretaria de Ordem Pública (Seop) da prefeitura foi acionada e dirigiu-se para o local. Os agentes conseguiram abordar e capturar o indivíduo nas imediações da estação. A ocorrência foi registrada na 16ª DP, na Barra da Tijuca, e o homem ficou preso por dano ao patrimônio público.