Homem é preso por enviar drogas pelos Correios

Homem de 30 anos é detido em flagrante por enviar LSD e outras drogas pelos Correios

Reprodução/Polícia Federal Polícia Federal prendeu homem por enviar drogas pelo Correios



Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira, 28, por enviar drogas pelos Correios. O investigado utilizava encomendas de Vila Velha (ES) para distribuir LSD, uma substância sintética alucinógena, para diversas regiões do país. Durante as buscas na residência do suspeito, a PF encontrou uma grande quantidade de entorpecentes, incluindo 775 pontos de LSD, MDMA, maconha e haxixe. O homem foi detido por tráfico de drogas e, se condenado, poderá enfrentar uma pena que varia de 5 a 15 anos de prisão, além de multa. A prisão ocorreu após uma investigação da PF, que identificou que o suspeito teria enviado mais de 15 encomendas suspeitas de conter drogas. A ação foi resultado de uma cooperação entre os Correios e a Polícia Federal. A maioria das encomendas foi interceptada pela coordenação de segurança dos Correios, que confirmou as suspeitas com a ajuda do cão detector de drogas da equipe K9 da PF.