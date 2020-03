Homem é preso por planejar ataque a show de rap e baile funk

Um homem de 19 anos foi preso por suspeita de planejar um atentado em Brasília. O material explosivo encontrado com ele poderia explodir uma casa inteira, e é o mesmo utilizado no ataque a Maratona de Boston, em 2013, que matou três pessoas e feriu 246.

#PCDF prende suspeito com bombas, máscaras e facas no Lago Norte. Em site, ele disse que faria um massacre em festa funk. Mais informação em atendimento à imprensa hoje (29), das 13h até as 17h, no SHIN QI13, conjunto 6 – Lago Norte. #PCDFemAção pic.twitter.com/QGYzlGxLLq

— PCDF – Polícia Civil (@pcdf_oficial) February 29, 2020