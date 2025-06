Homem faz esposa refém por mais de quatro horas na zona oeste de SP

Um homem fez a esposa refém na zona oeste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (4). A Polícia Militar, incluindo agentes do Gate, o Grupo de Operações Táticas Especiais da PM paulista, atuaram para negociar a rendição do sequestrador. Depois de mais de quatro horas de negociação, policiais precisaram intervir e, após uso de bombas de efeito moral, detiveram o sequestrador.

Informações preliminares da Polícia Militar indicavam que a vítima era a mãe do suspeito. Após o caso ser solucionado, o comandante do Policiamento de Choque, o coronel Valmor Racorti, disse que apenas a esposa do homem eram mantida refém. Uma denúncia anônima informou à PM, às 14h40, que ouviu sinais de uma discussão entre os dois dentro da residência onde estão, na Rua Augusto José Avancini, no Jardim São Jorge.